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أخبار العالم

في طريقها إلى قاعدة حميميم.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لطائرات مسيرة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى قاعدة حميميم التي تستضيف قوات روسية بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

وأفاد التلفزيون السوري بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية في شمال غربي سوريا.


جاء ذلك بعدما أكدت وسائل إعلام محلية انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لحلب السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار الذي وقع قرب جامع البوشي أدى إلى إصابة 4 أشخاص وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

وتنتشر  مظاهر الفوضى والانفلات الأمني في المدينة نتيجة صراعات تجري بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين، وفقا لوكالة "سانا" الحكومية.
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