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أخبار العالم

إيران تعلن مقتل ضابط كبير من الحرس الثوري في سوريا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:48 م
إيران تعلن مقتل ضابط
إيران تعلن مقتل ضابط كبير من الحرس الثوري في سوريا
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سمر صالح
أقرت السلطات الإيرانية اليوم السبت رسميًا بمقتل ضابط كبير من الحرس الثوري الإيراني فى سوريا.

وفي سياق متصل أصيب قائد الحرس الثوري الإيراني في انفجار وقع، يوم الثلاثاء الماضي، استهدف سيارتين تابعتين للحرس الثوري جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي فداحسين مالكي، أن "تفجیرا إرهابيا استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أسفر فقط عن إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة".

وأضاف أن الهجوم نفذته جماعة تسمى "جيش العدل" أثناء عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة، موضحا أنهم زرعوا عبوتين ناسفتين في الطريق حيث انفجرت إحداهما ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا إلا أن قائد الحرس الثوري في المنطقة أصيب بجروح.
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