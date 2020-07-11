لطفي لبيب في مرمى الشائعات.. خبر اعتزاله الفن يثير الجدل

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد شائعات ترددت حول اعتزال الفنان لطفي لبيب ، وتدهور حالته الصحية، وإصابته بوعكة شديدة، الأمر الذي تأكد عدم صحته فيما بعد، لكن حالة الجدل لا زالت مستمرة على السوشيال ميديا، والتساؤل حول صحة الفنان، وسبب اختفائه.





ولم تكن هذه هي الشائعة الوحيدة التي لاحقت الفنان القدير لطفي لبيب ، فتطارده أخبار حول تدهور حالته الصحية بين الحين والآخر، كان آخرها تلك التي انتشرت في شهر فبراير الماضي، وكذبها الفنان نفسه.





وطمأن لطفي لبيب، جمهوره آنذاك عن حالته الصحية، بعد انتشار العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تدهور حالته الصحية، ونفى الفنان تلك الإشاعات قائلًا: "حالتي الصحية بخير".



وأضاف لطفي لبيب في لقاء خاص مع برنامج "MBCTrending"، المذاع على فضائية "mbc4"، أنه يخضع للعلاج الطبيعى باستمرار، متابعًا "إن شاء الله أبقى كويس الأيام الجاية".



