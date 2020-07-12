أورتيجا: أوكا عشرة عمر .. والانفصال بدون خلاف .. فيديو









وقال أورتيجا: "لا يوجد خلاف مع أوكا نهائيا وهذا الكلام غير حقيقى وأنه بمثابة أخويا".









وأضاف انهما انفصلا، ولكن دون أى مشاكل وتمنى له الخير والنجاح دائما، لأنه عشرة عمر من قبل الظهور على الساحة وناشد جمهوره عدم تكرار سؤال الخلاف مرة أخرى لأنه يسبب إزعاجا لهم.





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كانت الفنانة مي كساب كشفت حقيقة انفصال اوكا واورتيجا عن بعضهما من خلال رسالة صوتية أرسلتها لبرنامج "ذا انسايدر".



وقالت مي كساب من خلال الرسالة: قرر اوكا واورتيجا الانفصال وطرح كل منهما اغاني بمفرده، ولا يوجد اي خلاف شخصي بينهما.

