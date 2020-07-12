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فيديو جراف

فيديوجراف.. انفصال أوكا وأورتيجا رسميا

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:02 م
اوكا واورتيجا
اوكا واورتيجا
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شروق حمدى
أعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" بشكل رسمي انفصاله فنيًا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويًا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وقال أورتيجا في الفيديو إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي: 

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