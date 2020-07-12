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محافظات

على مساحة ٢٤ ألف متر.. محافظ بورسعيد يتابع استعدادات افتتاح مجمع أسواق الخضروات واللحوم الجديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:51 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع استعدادات افتتاح مجمع اسواق الخضروات
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة آخر تطورات العمل النهائية بسوق الخضروات الجديد بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والعميد ايمن خيرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد والشركات والمقاولون المنفذون للمرافق بالمشروع.

شدد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، ، على سرعة انتهاء كافة الأعمال المتعلقة بمجمع الاسواق الجديد وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا.


وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع سوق الخضروات الجديد يعد طفرة فى مجال المشروعات الخدمية والتنموية على أرض بورسعيد ويأتى استكمالا لسوق السمك الحضارى المقام على أعلى مستوى .

واضاف محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات ساهمت فى الارتقاء بمستوى الخدمات والتيسير على المواطنين ومظهر حضارى يتناسب مع التطور الهائل ببورسعيد .

وشدد الغضبان ان سوق الخضروات والفاكهة الجديد يعد أول مجمع غذائي في مصر للخضروات والفواكة والانشطة المختلفة بطراز حديث  علي مساحة ٢٤ الف م٢ ، ويعتبر نقلة حضارية لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

واوضح محافظ بورسعيد انه من المقرر أن يتم افتتاح السوق الجديد قريبا بالتوازى مع افتتاح عدد من المشروعات العملاقة على أرض بورسعيد ويشمل مجمع الأسواق الجديد ، الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢  محلات  جملة وقطاعي  للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات  بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات ابناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية .بالاضافة  الي  ٤ بنوك  بالاضافة الي ٨ مطاعم .
على مساحة ٢٤ ألف متر.. محافظ بورسعيد يتابع استعدادات افتتاح مجمع أسواق الخضروات واللحوم الجديد
على مساحة ٢٤ ألف متر.. محافظ بورسعيد يتابع استعدادات افتتاح مجمع أسواق الخضروات واللحوم الجديد
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