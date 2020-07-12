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محافظات

يضم 8 آلاف وحدة سكنية.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:09 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الإجتماعي ببورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، مشروع الإسكان الإجتماعي المخصص لمستحقي المرحلة الثالثة، والمتواجد بمدينة بورفؤاد والمطل على قناة السويس.

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد  وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

واطمئن المحافظ على سير العمل بالمشروع واستمع إلى ممثلي الشركات القائمة على المشروع عن حجم الأعمال  وتفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها على أعلى مستوى حتى لا يتحمل الشباب نفقات عقب تسلم الوحدات التي بلغ عددها 7962 وحدة سكنية.


ووجه محافظ بورسعيد بطلاء جميع عمارات المشروع بلون موحد حرصا على الشكل الجمالي للمشروع أزرق في أبيض.

وأشاد  محافظ بورسعيد، بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة إسكان إجتماعى والتى تتم حاليا بالتوازي مع إجراء القرعة الأولى لـ المرحلة الثالثة للمشروع يوم الأحد القادم مؤكدا أن ما تحقق يعد انجازا كبيرا بالمشروع الذي يتميز بالموقع الجغرافي المتميز المطل على قناة السويس وميناء شرق بورسعيد.
يضم 8 آلاف وحدة سكنية.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد
يضم 8 آلاف وحدة سكنية.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد
يضم 8 آلاف وحدة سكنية.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد
يضم 8 آلاف وحدة سكنية.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد
يضم 8 آلاف وحدة سكنية.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد
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