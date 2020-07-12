محافظ بورسعيد عن سوق الأسماك الجديد: صرح خدمى عظيم

وتأكد اللواء عادل الغضبان من انتظام سير الأعمال بسوق الأسماك وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل وعدم تواجد أى شكاوى للمواطنين أو أصحاب المحال، مؤكدا أن سوق الأسماك الجديد يعد صرحا خدميا عظيما للمواطنين ويمثل طفرة فى مجال الأسواق الحضارية المقامة على أرض بورسعيد التى تتناسب مع طبيعة المحافظة الواعدة.





وأوضح محافظ بورسعيد أن مجمع سوق الخضروات والأسماك الجديدان يمثلان منظومة خدمية متكاملة فى إطار خطة للقضاء على الأسواق العشوائية والارتقاء بالمشروعات الخدمية للمواطن.







وقال الغضبان إن هذه المشروعات تأتى تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.





توفر هذه الأسواق، سبل الراحة للمواطن اثناء الحصول على الخدمات الشرائية، وكذلك تمنع الازدحام الناتج عن الأسواق العشوائية.