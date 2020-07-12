بمشاركة ٦١ عارضا.. افتتاح معرض الأثاث الدمياطى في شطا

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد، معرض مدينة دمياط للأثاث فى دورته الثانية والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تفقدت المحافظ أقسام المعرض الذى جاء بمشاركة ٦١ عارض من الصناع بالمدينة وعلى مساحة ٣٠٠٠ متر مربع.





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كما التقت محافظ دمياط بعدد من رواد المعرض الذين أكدوا إعجابهم بالمعروضات وأسعارها المناسبة، فضلًا عن قيامها بمناقشة بعض الآراء التى تقدم بها الصناع.

وأجرت المحافظ جولة بالمدينة تفقدت خلالها الأعمال الإنشائية الجارية بأول مصنع للأثاث بالمدينة، وكذلك الموقعين المقرر إنشاء بوابتى المدينة بهما.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم دراسة كافة المقترحات وبحث إمكانية تنفيذها، منوهة إلى أنه خلال فترة تجهيزات الدورة الثانية للمعرض تحقق حجم مبيعات بحوالى مليون جنيه.



وأشادت المحافظ، بالمنتجات المعروضة وتصميماتها المختلفة والتى تعكس جودة الأثاث الدمياطى وما يمثله من شهرة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلى بل بالشرق الأوسط بأكمله.





وأوضجت محافظ دمياط ، على حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على خلق آفاق تسويقية جديدة للصناع بمدينة دمياط للأثاث و العمل على استعادة مُنتجات دمياط لمكانتها على الخريطة الصناعية .



