AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمي نفسك خلال جائحة كورونا؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:15 م
روشتة وقائية من الاصابة
روشتة وقائية من الاصابة بالامراض في ظل ازمة كورونا
Advertisements
زينب الزغبي
تقوم ادارة التثقيف الصحى التابعه لمديرية الصحة بدمياط،  من حين لاخر، بنشر روشتات وقائية من مختلف الامراض، في محاولة للتوعية الصحية للمريض ونتيجة للجانحة التى تمر بها البلاد وهى ازمة كورونا المستجد، فضل القائمين على ادارة التثقيف الصحى ان تكون تلك الروشتى عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك.

وتناول الدكتور احمد عريف مدير ادارة التثيقيف الصحى بدمياط ،بعض النصائح للمرض وحذرهم في بيان صادر عبر الصفحة الرسمية لادارة التثقيف الصحى من تناول المسكنات في الكثير من الحالات المرضية.

أقرأ أيضا:


حيث اكد عريف ، ان تناول المسكن في حالى الالم الشديد في الجنب اليمين خطر  والافضل تناول المضادات للتقلصات لانها ممكن تبقا التهاب في الزايدة وتنفجر من غير ما تحس.


كما حذر  من البروفين  في حالة اصابة المريض بحساسية على الصدر  لانها ممكن تموت وتقفل التنفس  والافضل تناول باراسيتامول أمن وكذلك ممنوع تناول مضاد حيوي في التهاب المسالك قبل تحليل البول  لان لو كان الصديد فوق ال 100 ساعتها لازم تعمل مزرعة لان مش اي مضاد حيوي هيشتغل معاك.


كما نوة على ان تناول  مسكنات كتير والمريض عنده  التهاب في المعدة الا لما تعالجه الاول ، لانها بتوقف المواد اللي بتحمي جدار المعدة وممكن تدخلك في قرحة شديدة. كما ممنوع تناول  مضاد حيوي في نزلة البرد عشان مالوش لازمة  لانه  فيروس هياخد اليومين بتاعه ويروح.


واوضح عريف ، انه في حالة  الاصابة بجرح ولازم يتخيط لازم تجري بيه على اقرب مستشفى قبل ما يورم عشان لو ورم مش هينفع يتخيط ودي مشكلة اكبر لانه هيفضل مفتوح لحد ما الورم يتعالج اول.


واختتم الروشتة بانه المريض لو جاله نزيف في الانف  ورجع راسة للوراء هتساعدة يرجع  كل الدم اللي هينزل في المعدة فالافضل  يميل للأمام واضغط باصابعه  علي فتحتي الأنف ..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مضادات حيوية.. حيل سريعة لعلاج التهاب اللوز

حتى لا تحدث عواقب وخيمة.. التثقيف الصحى يقدم روشتة موانع التبرع بالدم

الطرق السليمة للتخلص من الكمامة الطبية..تعرف عليها

بعد فتح المقاهي والكافيهات.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا في أماكن التجمعات؟

لأصحاب الجيوب الأنفية.. حالات تحتاج اللجوء إلى الجراحة.. وطرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

روشتة للمتعافين من كورونا لتجنب مضاعفات الفيروس بعد الشفاء

ترشيحاتنا

الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا

الرئيس السيسي لوزير المالية : بتخاف على الفلوس أوي "فيديو"

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ هيفاء وهبي

بالأبيض والورود.. جوهرة تستعرض رشاقتها في صورة جديدة

يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

ضبط 15 حالة غش بالموبايل والسماعات والفيزا في لجان الثانوية العامة اليوم.. ونقل 4 طلاب للمستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. منى زكي تتألق بإطلالة جريئة تبرز جمالها

برفقة حسن شاكوش.. جوهرة تثير الجدل بالجلد الأسود

أكلة لتقوية المناعة.. سمك بالكاري والزنجبيل.. فيديو