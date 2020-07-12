لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمي نفسك خلال جائحة كورونا؟





كما حذر من البروفين في حالة اصابة المريض بحساسية على الصدر لانها ممكن تموت وتقفل التنفس والافضل تناول باراسيتامول أمن وكذلك ممنوع تناول مضاد حيوي في التهاب المسالك قبل تحليل البول لان لو كان الصديد فوق ال 100 ساعتها لازم تعمل مزرعة لان مش اي مضاد حيوي هيشتغل معاك.





كما نوة على ان تناول مسكنات كتير والمريض عنده التهاب في المعدة الا لما تعالجه الاول ، لانها بتوقف المواد اللي بتحمي جدار المعدة وممكن تدخلك في قرحة شديدة. كما ممنوع تناول مضاد حيوي في نزلة البرد عشان مالوش لازمة لانه فيروس هياخد اليومين بتاعه ويروح.





واوضح عريف ، انه في حالة الاصابة بجرح ولازم يتخيط لازم تجري بيه على اقرب مستشفى قبل ما يورم عشان لو ورم مش هينفع يتخيط ودي مشكلة اكبر لانه هيفضل مفتوح لحد ما الورم يتعالج اول.





واختتم الروشتة بانه المريض لو جاله نزيف في الانف ورجع راسة للوراء هتساعدة يرجع كل الدم اللي هينزل في المعدة فالافضل يميل للأمام واضغط باصابعه علي فتحتي الأنف ..