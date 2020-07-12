ضبط لحوم مصنعة فاسدة بدمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ، عدد من الحملات المتتالية على محال الجزارة والمطاعم في اطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك،وذلك لضبط الاسواق والذبائح التى تتم خارج المجازر الحكومية.



وأسفرت الحملة التى قام بها الدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ـ أثتاء مرورة للتفتيش على مجزر فارسكور واحد محال الجزارة بقرية الروضة التابعه لمركز فارسكور ،عن ضبط كمية من اللحوم تزن ٢٠ كجم ورأس لانثى بقري قام بذبحها أحد المخالفين بقرية الروضة.

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كما شملت الحملة المرور على عدد من محال بيع اللحوم المجمدة وتم ضبط 38 كيلو لحوم مجمدة مصنعه تدخل في صناعه الحواوشي والسجق والبرجر وغير صالحة لاستهلاك الادمى وتم التحفظ عليها.











