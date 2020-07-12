بشرة خير.. مواعيد تسليم 480 وحدة سكنية بالمشروع المتميز بدمياط الجديدة

بمشروع الإسكان المميز وعددها

20 عمارة سكنية، بإجمالي 480 وحدة سكنية، غرب الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ابتداءً من اليوم، الأحد الموافق 12 يوليو الجارى، وحتى يوم الأحد الموافق 23 أغسطس المقبل.





وأوضح "رجب" في بيان، الأحد، أنه على أصحاب الوحدات المذكورة التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسلم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.









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وقال رئيس الجهاز إنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.









وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 اليوم الأحد 12/7/2020/، ووحدات العمارة رقم 2، غدًا، الاثنين 13/7/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 15/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 16/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.











وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الاثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء، 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 22/7/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الاثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 6/8/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.











ولفت إلى أنه سيجري تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 9/8/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 10/8/2020 ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 11/8/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 12/8/2020، وتخصيص يوم الخميس 17/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الاثنين 17/8/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 18/8/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 19/8/2020، وتخصيص يوم الأحد ٢٣/8/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.