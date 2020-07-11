شيح زهر وأرز بسمتي| اِعرف شروط جلسة مزاد جمارك دمياط 15 يوليو





وأوضحت ، في بيان لها، اليوم، ان البيع سيكون لـ 2 لوط، طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة، مشيرة إلى "اللوط الأول" عبارة عن 24 طنا و220 كيلو جرام أوراق نباتية جافة "شيح زهر" منشأ مصري إنتاج مارس 2019 صلاحية 3 سنوات، و"اللوط الثانى" عبارة عن 50 طنا و170 كيلو جرام أرز بسمتى طويل ذهبى إنتاج شهر ديسمبر سنة 2019 صلاحية 3 سنوات منشأ تايلاند نسبة كسر 2%.





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وأوضح البيان ،أنه تم الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزية لجمارك دمياط والمعاينة مرة واحدة يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا وتباع كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط وستعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء الموافق 2020/7/15 فى الساعة العاشرة صباحا .









وجاء في الاعلان ان شروط دخول المزاد كالتالى: - تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية. ، كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد. ، سداد 100000 آلاف جنيه تأمين المزاد ، ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصرى ، حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق ، البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.