بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء، وفاجي وزيري الجميع وقال " أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017".





وأضاف مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" أن "المشكلة بدأت من أول يوم تصوير لفيلم أشباح أوروبا، الذي هو من إنتاجه".





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ولفت مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي إلى أن سبب الاختلاف هو وجود ممثلة مشاركة فى الفيلم وهي كانت رافضة لذلك.





وكشف عن آخر مكالمة بينه وبينها، وقال: "هيفاء كانت مسافرة أمريكا وكانت عايزة تتفرج على فيلم أشباح أوروبا قبل العرض، وبالفعل قامت بمشاهدته خلال المونتاج، وانبهرت به".





كما أضاف: "حدثت مشكلة شخصية وطالبت هيفاء الإنفصال الرسمى، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك، ولكن لم يحصل منها على شقق أو أى ممتلكات،أو أموال.