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فن

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على هامش خلافاتها مع محمد وزيري.

كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، تفاصيل لأول مرة عن مشكلته مع الفنانة هيفاء، وفاجي وزيري الجميع وقال " أنا وهيفاء كنا متزوجين من 2017 وتحديدًا يوم 24-3-2017".

وأضاف مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" أن "المشكلة بدأت من أول يوم تصوير لفيلم أشباح أوروبا، الذي هو من إنتاجه".

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ولفت مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي إلى أن سبب الاختلاف هو وجود ممثلة مشاركة فى الفيلم وهي كانت رافضة لذلك.

وكشف عن آخر مكالمة بينه وبينها، وقال: "هيفاء كانت مسافرة أمريكا وكانت عايزة تتفرج على فيلم أشباح أوروبا قبل العرض، وبالفعل قامت بمشاهدته خلال المونتاج، وانبهرت به".

كما أضاف: "حدثت مشكلة شخصية وطالبت هيفاء الإنفصال الرسمى، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك، ولكن لم يحصل منها على شقق أو أى ممتلكات،أو أموال. 
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