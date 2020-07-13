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محافظات

حصان من المخلفات.. غطاس يحذر مواطني دهب من أخطار البلاستيك على البيئة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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ايمن محمد
حرص البطل الغطاس صدام الكيلاني صاحبة محاولة دخول موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة  في الاستمرار بحملته للتوعية بإخطار  البلاستيك علي البيئة بمدينة دهب، فبعد تصميمه سلحفاة بحرية عملاقة من مخلفات البلاستيك مستخدما المئات من  زجاجات البلاستيك   قام بتصميم حصان  من البلاستيك 

 وقال الكيلاني إن مبادرته وحملته من أجل توعية المواطنين  من اخطار البلاستيك  وان يعرفوا كمية  البلاستيك التي  يستخدمونها وحجمها عن طريق تصميم  التماثيل العملاقة  بها وتحويل الشئ الذي يضر البيئة  والشعاب المرجانيه  لمنظر وتمثال رائع الجمال مطالبا الجميع بتقليل استخدام البلاستيك الضار بالبيئة. 

 واوضح الكيلاني إنه يعمل بمفرده في تجميع والبلاستيك وتكوين الأشكال والتماثيل حفاظا علي البيئة وجمال الطبيعة. 
 
 واعلن الكيلاني إنه مستمر في مبادرته وحملته  من اجل تقليل خطر البلاستيك مشيرا إلي إنه كغواص يعرف جيدا مدي خطورة  البلاستيك علي الشعاب المرجانية النادرة  وكذلك تأثيرها  علي الكائنات الحية .

 وقد لاقت مبادرة وحملة الكيلاني  اعجاب سكان مدينة دهب والمهتمين بالبيئة والطبيعة وطالبوا بدعمه الاستمرار في حملته. 
 اقرا ايضا : 

حصان من المخلفات.. غطاس يحذر مواطني دهب من أخطار البلاستيك على البيئة
حصان من المخلفات.. غطاس يحذر مواطني دهب من أخطار البلاستيك على البيئة
حصان من المخلفات.. غطاس يحذر مواطني دهب من أخطار البلاستيك على البيئة
حصان من المخلفات.. غطاس يحذر مواطني دهب من أخطار البلاستيك على البيئة
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