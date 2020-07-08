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محافظات

تخطف الأنظار وراحة.. قصة وادي الفريع قبلة سياح السفاري بـ جنوب سيناء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:01 ص
وادي الفريع بشمال
وادي الفريع بشمال سيناء
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ايمن محمد
تتميز مدينة نويبع بالجبال والكاتيونات الملونة والطبيعة الخلابة فهي مدينة شهيرة  بالتكوينات الجيولوجية الجميلة ويقصدها هواة المغامرة واكتشاف الطبيعة من السياح الذين يحضرون خصيصًا لرحلات السفاري في وادي الوشواشي وعين حضرة وأم احمد ووادي الفريع .

فوادي الفريع يتميز بالتدرج في الألوان والأشجار الموجودة وسط الجبال وعيون المياه، والتي تخطف أنظار السياح من مختلف دول العالم الذين يتوافدون على محافظة جنوب سيناء.

يقول إيهاب فريد الخبير في سياحة السفاري بجنوب سيناء إن هناك عشرات الوديان ذات الطبيعة الخلابة يقصدها السياح  للتخييم بها، مشيرًا إلي أن طريق وادي  الفريع  بالقرب من وادي الوشواشي ويقصده السياح للاستحمام في البحيرة  في اول محطة بعد تناول الإفطار والشاي بالحبق  سوف تستمر الوفود في السير لمدة ساعتين لمشاهدة التكوينات الجيولوجية والجبال الملونة.

وأضاف محسن جعفر خبير في سياحة السفاري وادي فريع إن وادي  يشتهر بشجر السيالة والسدر وسط الجبال وتخيم فيه السياح  طوال اليوم  ويقومون بعمل الفراشيخ البدوية ويقومون بشوي اللحوم مطالبا بالتسويق السياحي لمنطقة وادي فريع.

وقد كانت أعلنت محافظة جنوب سيناء فتح الرحلات البحرية والسفاري في شرم الشيخ، بالإضافة لمنح شهادة السلامة والصحة للعديد من المخيمات السياحية وسط إجراءات وقائية واحترازية عالية الدقة .

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تخطف الأنظار وراحة.. قصة وادي الفريع قبلة سياح السفاري بـ جنوب سيناء
تخطف الأنظار وراحة.. قصة وادي الفريع قبلة سياح السفاري بـ جنوب سيناء
تخطف الأنظار وراحة.. قصة وادي الفريع قبلة سياح السفاري بـ جنوب سيناء
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