محافظ بورسعيد يتفقد أعمال توسعة محيط منفذ النصر الجمركي

شدد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من اعمال التوسعة بالمنطقة لاسيما أنه سيتم غلق منفذ الشاحنات بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية.



