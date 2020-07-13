محافظ بورسعيد يتفقد أعمال توسعة محيط منفذ النصر الجمركي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال توسعة محيط منفذ النصر الجمركي وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات، حيث من المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد اغلاق منفذ الشاحنات.
رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة واحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي الجمارك والمرور والهيئة الاقتصادية وامن المحور.
ووجة المحافظ باقامة ٣ حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطي خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة ، وعبر قوافل منعا للتكدس والاذدحام الناتج عن مرور الشاحنات .
رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة واحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي الجمارك والمرور والهيئة الاقتصادية وامن المحور.
شدد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من اعمال التوسعة بالمنطقة لاسيما أنه سيتم غلق منفذ الشاحنات بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية.
ووجة المحافظ باقامة ٣ حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطي خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة ، وعبر قوافل منعا للتكدس والاذدحام الناتج عن مرور الشاحنات .