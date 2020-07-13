سرعة خدمة الشاحنات.. محافظ بورسعيد يتفقد الموقع الجديد لـ منفذ النصر الجمركي

وأكد محافظ بورسعيد أن نقل منفذ النصر يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لنقل سيارات الشاحنات للمرور من خلال منفذ النصر بعد توسعة محيط المنفذ وإقامة ٤ حارات لسيارات النقل، لاسيما بأن المنفذ الحالي يقع أمام مدخل كوبري النصر.









وفى سياق آخر عقد محافظ بورسعيد اليوم اجتماعا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامة داخلها وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.



حيث استمع المحافظ إلي مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء وأكد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة.





ولفت الغضبان إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

