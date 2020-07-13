سرعة خدمة الشاحنات.. محافظ بورسعيد يتفقد الموقع الجديد لـ منفذ النصر الجمركي

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين بجولة ميدانية لتفقد الموقع الجديد لمنفذ النصر لجمركي والذى من المقرر نقله قريبا ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب وأمن المحور والمرور والجمارك وحي الجنوب والجمارك.
واستعرض اللواء عادل الغضبان، خطة نقل المنفذ مع منفذى المشروع، موضحا أنه سيتم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل السيارات لمنفذ النصر وفق خطة زمنية معينة.
وأكد محافظ بورسعيد أن نقل منفذ النصر يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لنقل سيارات الشاحنات للمرور من خلال منفذ النصر بعد توسعة محيط المنفذ وإقامة ٤ حارات لسيارات النقل، لاسيما بأن المنفذ الحالي يقع أمام مدخل كوبري النصر.
واستعرض اللواء عادل الغضبان، خطة نقل المنفذ مع منفذى المشروع، موضحا أنه سيتم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل السيارات لمنفذ النصر وفق خطة زمنية معينة.
وفى سياق آخر عقد محافظ بورسعيد اليوم اجتماعا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامة داخلها وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.
حيث استمع المحافظ إلي مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء وأكد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة.
حيث استمع المحافظ إلي مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء وأكد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة.
ولفت الغضبان إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.