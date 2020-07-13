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خالد قاسم : رفع كفاءة المنازل في 11 قرية بأسوان.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:54 م
خالد قاسم
خالد قاسم
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إبراهيم القادري
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن محافظة أسوان من ضمن 11 محافظة يتم فيها تنفيذ برنامج حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية ومن هذه المحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر والبحيرة ومطروح.
 

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان من يقوم بتنفيذ هذه المشروعات جميع الوزارات ممثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني.


وأوضح خالد قاسم ، أن قطاع الصرف الصحي في أسوان يحتوي علي 7 مشروعات بالاضافة الي رفع كفاءة الإنارة العامة ورفع كفاءة الطرق المحلية في أسوان .


وتابع : يتم رفع كفاءة المنازل في 11 قرية بـأسوان وهذه المشروعات تتابع من خلال الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة .


واستكمل : هذه المشروعات تمت بالتخفيض التشاركي بين الوحدة المركزية ومجتمع اسوان لتلبية احتياجات المواطن في أسوان وتوفير حياة  كريمة لهم .
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