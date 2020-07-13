خالد قاسم : رفع كفاءة المنازل في 11 قرية بأسوان.. فيديو

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن محافظة أسوان من ضمن 11 محافظة يتم فيها تنفيذ برنامج حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية ومن هذه المحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر والبحيرة ومطروح.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان من يقوم بتنفيذ هذه المشروعات جميع الوزارات ممثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني.









، أن قطاع الصرف الصحي في أسوان يحتوي علي 7 مشروعات بالاضافة الي رفع كفاءة الإنارة العامة ورفع كفاءة الطرق المحلية في أسوان . وأوضح خالد قاسم أسوانيحتويكفاءةالإنارةورفعكفاءةأسوان









وتابع : يتم رفع كفاءة المنازل في 11 قرية بـ أسوان وهذه المشروعات تتابع من خلال الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة .







