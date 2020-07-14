AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن غدا الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، هو أخر يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، من خلال عدة طرق.

وتنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.


بدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى يوم 15 يوليو، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى :

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : 

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال  BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمراء , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .

5. تطبيق موبايل ماي فوري .

6. تطبيق موبايل جوميا .

7. من خلال مكاتب البريد.

8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن ).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل  .

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحترس.. غدا أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

انتبه.. غدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز

12 طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي وسداد الفواتير

من اليوم ولمدة أسبوعين.. 12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

فيديوهات تقشعر لها الأبدان.. أخ يجبر أخيه 5 سنوات على تدخين المخدرات

الأهلي ليس طرفا.. الزمالك يقدم مذكرة إلى الـ كاف بشأن نادي القرن

طريقة عمل قلقاس أحمر بمذاق لا يقاوم

عيار 21 بـ 801 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-7-2020

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان