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اقتصاد

بداية من 600 جنيه.. كم يقلل الغاز الطبيعي من مصاريف السيارة شهريا؟

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:25 م
تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
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مايكل عياد
عدّد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، مزايا تحويل السيارات إلى العمل بـ الغاز طبيعي، كاشفا عن متى يكون التحويل له جدوى اقتصادية، ومتى يكون التحويل هو الأكثر فائدة من وجهة نظر المستهلك.

وأوضح "يوسف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حالة إن كان معدل استهلاكك أكثر من 2 لتر بنزين في اليوم، فيجب أن تحول سيارتك للغاز، ولا يكون الأفضل لها أن تعمل بالبنزين، حيث إنه إذا زاد استهلاك الفرد عن 2 لتر يوميا بشكل منتظم أي أكثر من 60 لترا في الشهر، فإن تحويل السيارة لغاز يعد أفضل اقتصاديا له.

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وكشف "يوسف"، عن أن المقياس الاقتصادي للتحول من البنزين للغاز الطبيعي يبدأ عند معدل استخدام بمعدل ٥ لترات/ اليوم وهو ما يؤدي إلي وفر يبلغ حوالي ٢٠ جنيهًا ما يعادل حوالي ٦٠٠ جنيه شهريا، وكلما ارتفع معدل الاستخدام انخفضت فترة استرداد التكاليف والعكس صحيح.

وأشار الخبير، إلى أن أغلب سيارات الأجرة تعمل بالغاز الطبيعي لذلك السبب، حيث تقطع مسافات كبيرة يوميا، مما يعود بنفع مادي كبير على مالكيها بفضل تحويلها لغاز طبيعي، داعيا المصريين المالكين للسيارات، لتحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وذلك لما له من عائد سواء على المستهلك أو على الدولة.

ولفت إلى أن الأسباب التي يرددها المصريون حول رفضهم للتحويل هي أسباب واهية جدا، فلا يعقل أن يردد أحدهم بأن تحويل الغاز يقتص من مساحة شنطة السيارة بفعل أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها في شنطة السيارة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ووقف أى تراخيص جديدة للسيارات العاملة بالبنزين في توقيت محدد تراه الدولة، وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تكليفات الرئيس السيسي تهدف إلى التوسع فى تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى.
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