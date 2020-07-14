في عيد ميلاد سميرة محسن.. تعرف على حكايتها مع شادية

بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم، عام 1945.

اليوم الثلاثاء، 14 يوليو،

ولم تكن سميرة محسن فنانة فقط بل كتبت وقامت بإنتاج عدد من الأفلام منها فيلم "سنة أولى نصب"، "ملاكي اسكندرية" والفرقة 707.

درست سميرة محسن ، في اكاديمية الفنون المسرحية بعد حصولها علي ليسانس في كلية الآداب قسم علم النفس ولم تكتف بهذا بل صممت علي الحصول علي درجة الدكتوارة من الاتحاد السوفيتي والتي أهلتها إلى أن تترأس قسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.





وقامت سميرة محسن، بتدريس هذه المواد لطلبة المعهد الامر الذي جعلها تشارك في تخريج العديد من طلبة المعهد والذين أصبحوا علامات مضيئة في عالم الفن.



