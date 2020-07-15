خارج المياه الإقليمية.. راغب علامة في رحلة صيد.. شاهد

نشر الفنان راغب علامة , عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديدا له من على متن مركب , ظهر فيه وهو يصطاد سمكة كبيرة.
وكتب راغب على الفيديو " خارج المياه الإقليمية بـ ٢ ميل 🇱🇧 #بحبك_يا_لبنان #راغب_علامة "
ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات ما بين "عاش _ اللة عليك يا راغب _ اجمل فنان ".
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يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.