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فن

خارج المياه الإقليمية.. راغب علامة في رحلة صيد.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان راغب علامة , عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديدا له من على متن مركب , ظهر فيه وهو يصطاد سمكة كبيرة. 

وكتب راغب على الفيديو " خارج المياه الإقليمية بـ ٢ ميل 🇱🇧 #بحبك_يا_لبنان #راغب_علامة "

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات ما بين "عاش _ اللة عليك يا راغب _ اجمل فنان ".

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يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.


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