خارج المياه الإقليمية.. راغب علامة في رحلة صيد.. شاهد





وكتب راغب على الفيديو " خارج المياه الإقليمية بـ ٢ ميل 🇱🇧 #بحبك_يا_لبنان #راغب_علامة "





ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات ما بين " عاش _ اللة عليك يا راغب _ اجمل فنان ".





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يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.





