من إجازتها الصيفية .. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات ما بين "كلك على بعضك حلو.. نجمة النجوم.. جميلة، الله يسعدك".
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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.