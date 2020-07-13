نرمين الفقي تشارك جمهورها بإطلالة صيفية جديدة

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت نرمين مرتدية شابوه بيچ مرصع بالصدف على توب مكشوف الذراعين .





وجاءت بعض التعليقات على صورتها كالاتي:





نرمين مَش بتكبر





قلبي الجميلة السكر بزيادة





قمرين انتى مَش قمر واحد





يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.





مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.