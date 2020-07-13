AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نرمين الفقي تشارك جمهورها بإطلالة صيفية جديدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:54 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسينى
شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. 

وظهرت نرمين مرتدية شابوه بيچ مرصع بالصدف على توب مكشوف الذراعين .

وجاءت بعض التعليقات على صورتها كالاتي:

نرمين مَش بتكبر 

قلبي الجميلة السكر بزيادة 

قمرين انتى مَش قمر واحد 

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

شاهد.. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي على السوشيال ميديا

في زمن كورونا.. نرمين الفقي تصيف بـ حمام سباحة منزلها.. شاهد

إحنا بنصغر مش بنكبر.. نرمين الفقي بإطلالة شبابية

بدون مكياج.. نرمين الفقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

البرنسيسة.. الجمهور يتغزل في نرمين الفقي بعد نشرها عدة صور

ترشيحاتنا

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كاملة من جمجمة مريض

باهر المحمدي يثير الجدل بـ"تويتة" غامضة عن مصيره مع الإسماعيلي

بعد إصابة 4.. لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا

لن أجدد عقدي.. يورجن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

الطلب مرفوض.. الأهلي يعرض 40 مليون جنيه وأحمد الشيخ ومحمد شريف على بيراميدز لضم إيريك تراوري

قناة ليبية: تعديل وزاري في حكومة الوفاق.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة هذا العام .. التعليم توضح

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

بعد صورة حمام السباحة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تستفز جمهورها

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

أقل من السابق.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لعلاج تداعيات كورونا

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير