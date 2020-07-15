AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جمبسوت أسود.. شاهد إطلالة ياسمين رئيس باللون الأسود

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة ياسمين رئيس  ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة، من كواليس جلسة تصوير، ظهرت فيها بـ جمبسوت أسود. 

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة " تصوير _لندن _ ياسمين رئيس". 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

اقرأ أيضا: 

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادي الباجوري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد ياسمين رئيس تظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: أحلى وحدة تقص شعرها

بملابس بحر.. أحدث ظهور لــ ياسمين رئيس من العطلة الصيفية

وأنا واقفة اتفرج من بعيد.. ياسمين رئيس تشارك جمهورها بصورة لها

تحت تهديد السلاح.. أحمد السبكي يتعاقد مع ياسمين رئيس على جار القمر

ترشيحاتنا

سيناتور روسي: الجيش المصري قادر على استعادة الدولة في ليبيا

عرض جديد يضاف إلى قائمة أعراض كورونا.. تفاصيل

شاهد.. ويزو في نيولوك جديد

أولها التابعة للصين.. مجلس النواب الأمريكي يطالب آبل وجوجل بحذف أي تطبيقات أجنبية

حكم تناول الأكل بالشوكة والسكينة.. علي جمعة يجيب

متى يبدأ صيام ذي الحجة؟.. تعرف على موعد العشر الأوائل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد