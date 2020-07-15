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فن

كاش مايوه وبجوارها قطة.. أروى جودة تشارك جمهورها بصورة من على البحر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة اروى جودة , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها على الشاطئ بالكاش مايوه، بجوار قطة . 
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها بالتعليقات، والتي جاءت ما بين "يا أحلي كل حاجة حلوة انتي.. حبيبي القمر.. ربنا يسعد حضرتك علي قد طيبة قلبك".

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شاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق. 

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