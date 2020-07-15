كاش مايوه وبجوارها قطة.. أروى جودة تشارك جمهورها بصورة من على البحر

نشرت الفنانة اروى جودة , عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها على الشاطئ بالكاش مايوه، بجوار قطة .

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها بالتعليقات، والتي جاءت ما بين " يا أحلي كل حاجة حلوة انتي.. حبيبي القمر.. ربنا يسعد حضرتك علي قد طيبة قلبك".