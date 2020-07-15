وزير الرياضة يسلم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك.. فيديو

قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى سيتواجد بمركز شباب الجزيرة لتسليم المرحلة الأولى من الدراجات التى جاءت تحت عنوان " دراجتك صحتك " .





وأضاف محمد فوزى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، مع الإعلامية خلود زهران، أنه سيتم تسليم ما يقرب من 1000 دراجة بالمرحلة الأولى.









لى أن هناك دراسة لزيادة عدد الدراجات فى المراحل التالية، خصوصا بعد اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير وفقا لتوجهات الرئيس السيسى. وأشار إ





وتابع أن الرئيس أكد أن الرياضة أسلوب حياة لكل المواطنين والهدف الأسمى من تلك المبادرة هو الحفاظ على لياقة وصحة المواطن المصرى بصفة عامة.



