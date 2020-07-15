بملابس منزلية ودون مكياج.. ريم مصطفى تنشر صورة جديدة

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة سيلفي لها من غرفة النوم.





وظهرت ريم مصطفى في الصورة بدون مكياج ومرتدية ملابس منزلية وعلقت قائلة :" صباح الخير".





قالت الفنانة ريم مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد"، أنها اتفقت مع الفنان احمد العوضي بطل مسلسل شديد الخطورة، أن يخرجوا افضل مالديهم في المسلسل، لافتةً إلى أنها تمرنت كثيرًا رغم أن المسلسل ٧ حلقات فقط،ولكنها كانت تتمرن كل يوم من اجل خروج اكشن العمل بشكل مناسب، لافتة إلى أن الاستعدادات الخاصة بالعمل كانت قاسية، واكدت انها كنت تتمرن ايضا اثناء التصوير، وتمنت أن ينال إعحاب الجمهور.





المسلسل بطولة احمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.



