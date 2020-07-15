قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة جمال عوض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وجاء نص قرار الرئيس فى مادته الأولى « يشكل مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لمدة أربع سنوات برئاسة جمال عوض محمود محمد وعضوية كل من :
سامى عبد الهادى محمد نائبا للرئيس ومحمد سعودى قطب السيد نائبا للرئيس ، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر او من يفوضه ، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه ، ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الغدارة ، وثلاثة من الخبراء المستقلين فى مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.
وجاءت المادة الثانية ، يعامل رئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير ويعامل نوابه ماليا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير ، ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع 5000 جنيه فى الجلسة الواحدة وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنويا.