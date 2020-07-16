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رياضة

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:10 ص
شيكابالا وخالد الغندور
شيكابالا وخالد الغندور
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حسن العمدة
سخر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، من الإعلامي بقناة النادي، خالد الغندور، نجم الأبيض الأسبق.

وترددت أنباء حول ظهور شيكابالا مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذي يقدم برنامجا جديدا "أوضة اللبس" عبر شاشة النهار، مما أزعج "الغندور"، وجعله يشن هجوما شديدا على شيكابالا، حيث يرى أنه من الأولى أن يظهر نجوم الأبيض عبر قناة النادي.


في المقابل، نشر شيكابالا فيديو عبر حسابه الشخصي إنستجرام وهو يأكل بندق، معلقًا "مفيش بندق كُل فسدق"، في محاولة لاستفزاز خالد الغندور والشهير في الوسط الرياضي بلقب "بندق".

يذكر أن شيكابالا متواجد حاليًا في معسكر الزمالك ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.
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