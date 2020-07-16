بعد توقيعه للزمالك .. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار بفرمان من فايلر ..فيديو

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر أبلغ مسؤولي

الأهلي

عندما كان فى سويسرا رفضه مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب تصريحاته التي هاجم فيها اللاعب المدرب خلال الفترة الماضية".