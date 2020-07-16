شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

رد أحمد حسام ميدو نجم، ومدرب الزمالك السابق، على ما قاله الإعلامي خالد الغندور، نجم النادي السابق بشأن خروج محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق من المعسكر؛ لإجراء حوار تليفزيوني مع ميدو ببرنامجه "أوضة اللبس".





وأكد ميدو، في تصريحات متلفزة ببرنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار"، أن ما أعلنه خالد الغندور غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الغندور لم يتحرَ الدقة في هذا الخبر.









وأضاف ميدو، أن قبل عمله في المجال الإعلامي فهو مدرب لذلك فهو يدرك جيدا معنى أن يترك اللاعب معسكر الفريق، ومدى تأثيره على تركيزه، لافتا إلى أن الزمالك هو ناديه، ويستحيل أن يتسبب في ضرر كهذا للفريق.





وتابع ميدو، أن اللاعب الذي يترك فريقه خلال المعسكر هو لاعب "هاوٍ"، وغير محترف، والزمالك لا يملك لاعبين بهذا الشكل.









وطالب ميدو، الغندور بتحري الدقة في الأخبار التي يعلنها، مؤكدا أن شيكابالا في المعسكر مع الفريق ببرج العرب ولم يتركه مطلقا.





وترددت أنباء حول ظهور شيكابالا مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذي يقدم برنامجا جديدا "أوضة اللبس" عبر شاشة النهار، مما أزعج "الغندور"، وجعله يشن هجوما شديدا على شيكابالا، حيث يرى أنه من الأولى أن يظهر نجوم الأبيض عبر قناة النادي.



