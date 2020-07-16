AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
رد أحمد حسام ميدو نجم، ومدرب الزمالك السابق، على ما قاله الإعلامي خالد الغندور، نجم النادي السابق بشأن خروج محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق من المعسكر؛ لإجراء حوار تليفزيوني مع ميدو ببرنامجه "أوضة اللبس".
 

وأكد ميدو، في تصريحات متلفزة ببرنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار"، أن ما أعلنه خالد الغندور غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الغندور لم يتحرَ الدقة في هذا الخبر.


وأضاف ميدو، أن قبل عمله في المجال الإعلامي فهو مدرب لذلك فهو يدرك جيدا معنى أن يترك اللاعب معسكر الفريق، ومدى تأثيره على تركيزه، لافتا إلى أن الزمالك هو ناديه، ويستحيل أن يتسبب في ضرر كهذا للفريق. 

وتابع ميدو، أن اللاعب الذي يترك فريقه خلال المعسكر هو لاعب "هاوٍ"، وغير محترف، والزمالك لا يملك لاعبين بهذا الشكل. 


وطالب ميدو، الغندور بتحري الدقة في الأخبار التي يعلنها، مؤكدا أن شيكابالا في المعسكر مع الفريق ببرج العرب ولم يتركه مطلقا.

وترددت أنباء حول ظهور شيكابالا مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذي يقدم برنامجا جديدا "أوضة اللبس" عبر شاشة النهار، مما أزعج "الغندور"، وجعله يشن هجوما شديدا على شيكابالا، حيث يرى أنه من الأولى أن يظهر نجوم الأبيض عبر قناة النادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البدري والجنايني وجارسيا أول الضيوف.. ميدو يقدم أولى حلقات "أوضة اللبس" على النهار بعد غد

بداية رائعة ومميزة.. الصقر يهنئ ميدو على برنامجه أوضة اللبس

«أوضة اللبس».. عمرو زكي يهنئ أحمد حسام ميدو على برنامجه الجديد.. شاهد

ميدو: حازم إمام بيشرب شيشة وهو بيتفرج على البرنامج بتاعي

صورة أحمد حسام ميدو من داخل أوضة اللبس.. ومتابع: شياكة

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A72 5G.. صور

حبس وغرامة بالملايين.. 7 عقوبات بقانون حماية المستهلك لحماية المواطنين

بـ فستان مكشوف.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

نشرة السوشيال | عماد أديب عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة: الحرب ضرورة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها

على غرار محمد صلاح.. أوسمين جوهرة أفريقية فرط بها الزمالك بشكل غريب

AdvertisementS

بعد توقيعه للزمالك .. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار بفرمان من فايلر ..فيديو

بعد أنباء توقيعه.. رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك.. فيديو

شكرا أخويا الصغير.. خالد الغندور يرد على سخرية شيكابالا منه

مفيش بندق تعالى كُل فسدق.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور.. فيديو

مع قرب الإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ.. خالد بيبو مرشح مديرا للكرة بالأهلي.. فيديو

على غرار محمد صلاح.. أوسمين جوهرة أفريقية فرط بها الزمالك بشكل غريب

ضرب عصفورين بحجر.. ميدو: صفقة الزمالك الجديدة سلاح تجديد عقد فرجاني ساسي ..فيديو

تعليمات محمود الخطيب.. ميدو: فايلر فوجئ بوجود صالح جمعة في التدريبات.. فيديو

مرتضى منصور: جمهور الأهلي يشكرني لأني كشفت الخطيب.. ولن ننسى قضية نادي القرن.. فيديو

شريفة الفار: مرتضى منصور يدافع عن مصالح الزمالك ولم يسب الخطيب

بعد أنباء ظهور شيكابالا مع ميدو.. خالد الغندور: بعض اللاعبين يفضلون الجانب المادي على مصلحة الفريق

شيكابالا لم يغادر المعسكر.. ميدو ردا على خالد الغندور: تأكد من دقة أخبارك ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات لافتة.. لجين عمران تستعرض أناقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

شاهد الإصدار الخاص من كيا تيلورايد 2021.. صور