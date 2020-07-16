60 ألف متر.. محافظ دمياط: نادي القوات المسلحة برأس البر إنجاز جديد

نجازات الملموسة خلال الفترة الماضية التى قامت بها القوات المسلحة. أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن أعمال التطوير الاخيرة التى شهدها نادى القوات المسلحة برأس البر يعد من الا





وأشارت إلى أن قادة ورجال القوات المسلحة البواسل هم عيون مصر الساهرة وحماة الوطن ودائما ما يسعون لدفع عجلة التنمية على أرض مصر، موجهة التحية إلى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة.





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وأشارت إلى انها شاركت في افتتاح نادى القوات المسلحة براس البر بعد الانتهاء من اعمال التطوير الذى شهدها النادى برفقة اللواء أركان حرب حسام الدين نجيدة مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة.





ولفتت الى ان النادى يقع على مساحة ٦٠ الف متر مربع، بعدد ١٠ عمارات بإجمالى ٣٢٠ غرفة مزدوجة ومطعم وكافيتريا وقاعة حفلات فضلا عن وقوعه بمواجهة شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول ٢٥٠ مترًا.





وأوضحت المحافظ أن القوات المسلحة قد حققت طفرة نوعية فى كافة المجالات والتى جاء منها إنشاء منشآت رياضية واجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية على أعلى المستويات.







