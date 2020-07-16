AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

60 ألف متر.. محافظ دمياط: نادي القوات المسلحة برأس البر إنجاز جديد

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:47 ص
محافظ دمياط
محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن أعمال التطوير الاخيرة التى شهدها نادى القوات المسلحة برأس البر يعد من الانجازات الملموسة خلال الفترة الماضية التى قامت بها القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن قادة ورجال القوات المسلحة البواسل هم عيون مصر الساهرة وحماة الوطن ودائما ما يسعون لدفع عجلة التنمية على أرض مصر، موجهة التحية إلى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة.

اقرأ أيضًا:

وأشارت إلى انها شاركت في افتتاح نادى القوات المسلحة براس البر بعد الانتهاء من اعمال التطوير الذى شهدها النادى برفقة اللواء أركان حرب حسام الدين نجيدة مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة.

ولفتت الى ان النادى يقع على مساحة ٦٠ الف متر مربع، بعدد ١٠ عمارات بإجمالى ٣٢٠ غرفة مزدوجة ومطعم وكافيتريا وقاعة حفلات فضلا عن وقوعه بمواجهة شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول ٢٥٠ مترًا.

وأوضحت المحافظ أن القوات المسلحة قد حققت طفرة نوعية فى كافة المجالات والتى جاء منها إنشاء منشآت رياضية واجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية على أعلى المستويات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 4 ملايين جنيه.. محافظ دمياط تتفقد تطوير المعديات بشارع النيل

وزيرا التنمية المحلية والإسكان يصلان محافظة دمياط لتفقد بعض المشروعات التنموية

حقيقة ولا خيال..عشش الصيادين برأس البر تتحول من بؤرة عشوائية إلى مارينا دمياط

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي لـ أصحاب الودائع بالبنوك: خرجوها للناس تشتغل.. فيديو

الرئيس السيسي يلتقي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية.. اليوم

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

رسميا.. نيسان تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

40 ألف جنيه حدًا أقصى.. اتحاد التأمين يعلن موعد صرف تعويضات المتضررين من حريق خط البترول

مرشح مصر الأقوى وآخر طيار سعودي.. منظمة التجارة العالمية تبحث عن مدير جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور