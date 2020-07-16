نيفين جامع: دعم الشركات بصفة استثنائية وفق معايير موحدة لزيادة الصادرات.. وجارى تغيير رؤساء مكاتب التمثيل التجارى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بقطاع الصادرات المصرية ، لافتة الى أن هناك برنامج دعم الصادرات أطلق العام الماضى له العديد من المحاور التى استفادت منها شركات فى حين لم تهتم الشركات العالمية، بذلك لخبرتها الطويلة فى هذا المجال.





واضافت الوزيرة خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس انه بالرغم من انتهاء الربنامج فى 30 يونيو الماضى، إلا إننا نواصل دعم الشركات بصفة استثنائية، وسيتم ذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ لحرصنا على وجود برنامج مساندة واحد يضم كل الشركات بمعايير واحدة ووفقا لنشاط كل فئة من فئات المصدرين.





وأشارت الوزيرة أننا نساعد الشركات على التصدير والحصول على شهادات المنشأ، فى إطار مساعى زيادة الصادرات، فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ولفتت الى أن الوزارة تسعى الى مراجعة البرنامج لازالة اى تشوهات بالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية.





واوضحت ان الفترة المقبلة سنعمل على تحسين اداء الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.



