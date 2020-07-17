رسميا .. كاني ويست يترشح للرئاسة الأمريكية

يواصل مغني الراب الامريكي كاني ويست ملاحقة حلمه بالترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، حيث دفع مبلغا يقدر بـ 35 ألف دولار أمريكي من أجل تسجيل اسمه في صندوق اقتراع.





ووضع كاني ويست اسمه في قائمة أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية في ولاية أوكلاهوما كـ مرشح مستقل ، والتي تعد اول ولاية يتم تسجيل فيه اسم كاني ويست رسميا.





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ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الامريكية، اصبح مسوح لكاني ويست الترشح للرئاسة في عدد من الولايات الامريكية





واثار مغني الراب الأمريكي كاني ويست حالة من الجدل بعد إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الأمريكية ٢٠٢٠ ، منذ بضعة أيام من خلال تغريدة.



