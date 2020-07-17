قبل طرحه .. تسريب أغنية حبة اهتمام من ألبوم إليسا الجديد

قبل أيام قليلة من طرح الفنانة اللبنانية اليسا لألبومها الجديد، تسربت اغنية " حبة اهتمام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما تحاول شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حجب الفيديويهات التي تحتوي مقاطع من الاغنية بموجب حقوق الملكية.





اغنية حبة اهتمام من كلمات أمير طعيمة والحان زياد برجي وتوزيع احمد ابراهيم.





يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأعنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك .. حبيبي".





بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي .. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".



