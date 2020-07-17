عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1390عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

تغادر مطار الكويت الدولي، 17 رحلة طيران تحمل على متنها 3540 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، وإيران ، ولبنان، والنبيال، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر اليوم 7 رحلات تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين.





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، الإسكندرية، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1390 عاملا.





وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال.





أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي العربية – مصر رقم 210 قيام من الكويت 18:10 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا .





والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من مطار الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



















