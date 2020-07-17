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فن

أخواتي وعشرة العمر .. محمد محمود عبد العزيز بصحبة ليوناردو دى كابريو وبراد بيت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة بصحبة ليوناردو دى كابريو وبراد بيت. 

وكتب على الصورة: "أنا وحبايبى واخواتى و عشرة العمر (براد و ليو) من كواليس {حلم} 😁🌹

شكرا صديقى المحترم محمد جابر @mgpexel تسلم ايدك وربنا يباركلك فى موهبتك، مفاجأة حلوه و عجبتنى جدًا👍😊🌹❤ " 

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يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".


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