بالأسماء.. إصابة 3 شباب في حادث تصادم على طريق رأس البر

أصيب ٣ شباب في حادث مروري بدمياط ، صباح اليوم السبت، عقب اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى على الطريق العام حيث انقلبت السيارة التي كانت تقل الشباب الثلاثة على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ورأس البر.





كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، تلقى إخطار يفيد بوقوع حادث على طريق دمياط - رأس البر بعد تصادم سياريتين ونقل المصابين إلى مستشفى التخصصي لتلقي العلاج.





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وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "فتوح إبراهيم رمضان" و"محمد خالد شحاتة" و"أحمد محمد حسانين"، وتم نقلهم بالإسعاف للمستشفى ويتلقون العلاج بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.





تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة وتم فتح الطريق العام بعد تعطل الحركة المرورية عقب الحادث.