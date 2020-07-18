برلماني: موقف مصر بشأن ليبيا يفسد مخططات أردوغان الخبيثة

أشاد النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب بالوقفة المصرية ضد المحتل التركي في ليبيا، وإعلان الرئيس السيسي خلال اجتماعه بشيوخ وأعيان القبائل الليبية تدخل مصر المباشر في الأزمة وعدم قبولها بأي شكل من الأشكال تجاوز خط سرت – الجفرة.





وأشار النائب معتز محمود، في بيان له،إلى التفاعل الهائل من جانب الليبيين والشعب العربي كله مع خطاب الرئيس السيسي ومواقفه وتأكد الجميع أن وقفة مصر في ليبيا هى الوحيدة القادرة على إجهاض المد التركي في ليبيا ووضع حد للعدوان السافر.



