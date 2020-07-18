AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: موقف مصر بشأن ليبيا يفسد مخططات أردوغان الخبيثة

السبت 18/يوليه/2020 - 03:06 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي بالقبائل الليبية
Advertisements
أحمد أيمن
أشاد النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب بالوقفة المصرية ضد المحتل التركي في ليبيا، وإعلان الرئيس السيسي خلال اجتماعه بشيوخ وأعيان القبائل الليبية تدخل مصر المباشر في الأزمة وعدم قبولها بأي شكل من الأشكال تجاوز خط سرت – الجفرة.

وأشار النائب معتز محمود، في بيان له،إلى التفاعل الهائل من جانب الليبيين والشعب العربي كله مع خطاب الرئيس السيسي ومواقفه وتأكد الجميع أن وقفة مصر في ليبيا هى الوحيدة القادرة على إجهاض المد التركي في ليبيا ووضع حد للعدوان السافر.

وشدد على أن أردوغان له جملة أهداف خبيثة يريد تحقيقها في ليبيا منها نهب النفط الليبي ومقدرات الليبيين للمدارة على أزمته الاقتصادية، والعمل على تمكين الإخوان والمتطرفين في ليبيا وتهديد أمن مصر وهز الاستقرار في المنطقة برمتها، مضيفا أن مصر قوية وقواتها المسلحة قادرة على تحقيق الحسم السريع في ليبيا، وخروج أردوغان من ليبيا مسألة محسومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالب بتدخل دولي عاجل.. برلمانى: موقف القاهرة وأبو ظبى واضح وحاسم بشأن الأزمة الليبية

نحتاج لـ الجيش المصري أمام المحتل التركي.. إشادة ليبية بـ خطاب الرئيس السيسي

برلماني: الجيش الليبي بعث رسالة للعالم بمواقف الرئيس السيسي التاريخية

المسماري: الإرث العثماني سبب زيارة وزير الدفاع التركي وهدف أردوغان البقاء في ليبيا للأبد

مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا ضد ميليشيات أردوغان

الغباشي: مصر تدفع إلى الحل السياسي وتحقيق التوافق الليبي

ترشيحاتنا

وحشتني مسمعتش صوتك من سنين.. ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد شقيقها الراحل بكلمات مؤثرة

شقيق المدرس العائد من الموت.. يؤكد: لا أصدق ما يحدث بعدما تعرفنا على جثته

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

الداخلية تنتهى من إعداد حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٠

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الكرب والهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور