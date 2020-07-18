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فن

بتغريدة نارية.. رضوى الشربيني تهاجم الفنادق بسبب منع نزول المحجبات حمام السباحة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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شروق حمدى
هاجمت الإعلامية رضوى الشربينى الفنادق التى تمنع نزول المحجبات وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت رضوى من خلال تغريدتها: "جتلي معلومة دلوقتىً ان الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحة"

وأضافت رضوى الشربيني: "والحقيقة دى فكره مقززة جدا و غير مقبوله اولا لانه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه  , ثانيا زى ما بنحترم حريه الست او البنت الغير محجبة المفروض نحترم حريه المحجبه و نشجعها عليه مش نكرهها فيه " 


يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.


وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.





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