بتغريدة نارية.. رضوى الشربيني تهاجم الفنادق بسبب منع نزول المحجبات حمام السباحة

هاجمت الإعلامية رضوى الشربينى الفنادق التى تمنع نزول المحجبات وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت رضوى من خلال تغريدتها: "جتلي معلومة دلوقتىً ان الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحة"
وأضافت رضوى الشربيني: "والحقيقة دى فكره مقززة جدا و غير مقبوله اولا لانه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه , ثانيا زى ما بنحترم حريه الست او البنت الغير محجبة المفروض نحترم حريه المحجبه و نشجعها عليه مش نكرهها فيه "
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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جتلي معلومه دلوقتىً انه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحه،و الحقيقه دى فكره مقززة جدا و غير مقبوله اولا لانه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه،ثانيا زى ما بنحترم حريه الست او البنت الغير محجبه...المفروض نحترم حريه المحجبه و نشجعها عليه مش نكرهها فيه!— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 18, 2020