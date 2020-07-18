بتغريدة نارية.. رضوى الشربيني تهاجم الفنادق بسبب منع نزول المحجبات حمام السباحة





وقالت رضوى من خلال تغريدتها: "جتلي معلومة دلوقتىً ان الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحة"





وأضافت رضوى الشربيني: "والحقيقة دى فكره مقززة جدا و غير مقبوله اولا لانه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه , ثانيا زى ما بنحترم حريه الست او البنت الغير محجبة المفروض نحترم حريه المحجبه و نشجعها عليه مش نكرهها فيه "









يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.









وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.





















جتلي معلومه دلوقتىً انه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحه،و الحقيقه دى فكره مقززة جدا و غير مقبوله اولا لانه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه،ثانيا زى ما بنحترم حريه الست او البنت الغير محجبه...المفروض نحترم حريه المحجبه و نشجعها عليه مش نكرهها فيه! — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 18, 2020