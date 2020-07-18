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مرأة

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد

السبت 18/يوليه/2020 - 10:41 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
تهتم الكثير من الفتيات والسيدات بالحفاظ على بشرتهن ولاسيما في فصل الصيف، للوصول إلى أفضل نتيجة كنجمات السينما.

وكشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بعض العادات الضارة لصحة البشرة، قائلًا "اللاءات الخمسة للحفاظ علي صحة وسلامة البشرة والجلد".

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١- لا للاستحمام بصابون به مواد مطهرة مثل الديتول او الكبريت أو غيرها.
٢- لا لرسومات الحنة والتاتو علي الجلد.
٣- لا للرسومات بالألوان علي وجوه الاطفال.
٤- لا لفرد الشعر بكريمات الفرد تحت أي مسمي بروتين أو كراتين أو كولاجين أو بوتوكس .
٥- لا لغسيل الجلد بالكلوراكس أو الكلور بدعوى تفتيح لونه.

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