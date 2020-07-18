للأصحاء والمتعافين .. هاني الناظر يكشف أعراض كورونا الضعيفة والمتوسطة والشديدة

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والأعراض شائعة بين المصابين والتي تم تشبيهها بأعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وهي الحمى والسخونية والصداع وضيق التنفس.
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أعراض فيروس كورونا الضعيفة والمتوسطة والشديدة.
أعراض فيروس كورونا الضعيفة :
- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.
- فقدان حاستي الشم والتذوق.
- الشعور بالغثيان.
اقرأ ايضًا:
أعراض فيروس كورونا المتوسطة:
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- آلام خفيفة في الحلق.
- كحة خفيفة.
- إسهال.
- قئ.
أعراض فيروس كورونا الشديدة:
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم بشكل مستمر.
- فقدان حاستي الشم والتذوق.
- ضيق في التنفس.
- كحة جافة شديدة.
- آلام في الجسم.
- صداع شديد.
- إسهال.
- قئ.
وأشار الناظر أن المتعافون من فيروس كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددًا.