مع اختلافها من شخص لأخر.. أسباب تطور أعراض فيروس كورونا بين المصابين

ونفى الباحثون المشرفون على الدراسة، أن

قوة

- اختلاف فصيلة الدم يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

وأشارت دراسة جديدة من قبل باحثين في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ايرفينغ بمدينة نيويورك، إلى أنه يمكن لـ

معينة أن تساعد في حمايتك من

، مما يجعل بعض الأشخاص محصنين من الإصابة بالفيروس.

هي سبب اختلاف أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ودرجة شدتها من شخص لآخر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأفاد الباحثون، إنهم