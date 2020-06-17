لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية؛ عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد شوربة الدجاج





لتقوية جهاز المناعة لعدم الإصابة بـ فيروس الكورونا.

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لشوربة الدجاج العديد من الفوائد الطبية فهي اني بالعناصر الغذائية التالية:

فيتامين أ فيتامين ب1 فيتامين ب2 فيتامين ب3 فيتامين ب6 فيتامين ب12 فيتامين ج كالسيوم بوتاسيوم حديد مغنسيوم فسفور الزنك البروتين الكربوهيدرات.

* مضادة للالتهابات:

تحتوي شوربة الدجاج على مادة تسمى الكارنوسين؛ وهي حمض أميني يقلل من أعراض سيلان الأنف والكحة والعطاس المرافقة للعدوى في الجهاز التنفسي، وطبقًا لبعض الدراسات فإن الحمض الأميني المسمى كارنوسين هو المسؤول عن أغلب الأنشطة المضادة للعدوى في الجسم.

* مضادة للميكروبات:

غنية بمادة الفيتونيوترنت التي تؤثر على النظام المناعي للإنسان إيجابيًا،حيث تقولي الجهاز المناعي تجاه الميكروبات والفيروسات.

*مفيدة الجيوب الأنفية والالتهابات الرئوي وحساسية الصدر والربو..

*تعالج تقرحات الجهاز الهضمي وسوء الهضم ومشاكل القولون العصبي والمساعدة في التخلص من الإمساك، ، وتساعد في تليين الأمعاء وبالتالي التخلص من الإمساك.

*علاج الأنيميا:

للذين يعانون من الأنيميا بإمكانهم تناول الدجاج، لأنه مصدر مهم للحديد، ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تحفز الجسم على إنتاج كريات الدم الحمراء في الجسم، مما يساعد على تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

*هامة لعملية إنقاص الوزن:

فهي تحتوي علي البروتين والزنك بنسبة مرتفعة مما يساعد في حرق الدهون وعلاج فرط الشهية

*تزيد جمال الشعر والبشرة وتقوي العظام والمفاصل وتعالج الخشونة وذلك لغناها بالكولاجين والكالسيوم والزنك البروتين.

*هامة لمرضى الضغط والسكري والالتهابات الرئوي وخشونة المفاصل الانيميا والقولون وتقرحات الجهاز الهضمي.



