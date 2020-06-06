علاقة نقص هذا الفيتامين بزيادة مضاعفات فيروس كورونا

اثبتت الدراسات أن نقص فيتامين د قد يرتبط بحالات أكثر شدة من COVID-19، وقد وجد الباحثون في هذه الدراسات أن البلدان التي كان فيها الأشخاص لديهم مستويات أقل من فيتامين د لديها معدل أعلى من حالات COVID-19 الشديدة .





إذا كنت تبحث عن طرق لحماية نفسك من الفيروس التاجي ، فإن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن الحصول على الكثير من فيتامين د قد يساعد علي ذلك .









ربطت دراستان جديدتان نقص فيتامين د بمخاطر الفيروس التاجي ، مما يشير إلى أن عدم وجود ما يكفي من المغذيات يمكن أن يعني أن الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا كانوا مصابين.





وجدت دراسة أن نقص فيتامين (د) قد يؤدي إلى مضاعفات في جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى تفاقم الفيروس إذا مرضت.

في دراسة تمهيدية لدراسة نُشرت في 30 أبريل ، ولم تخضع لمراجعة الأقران ، نظر فريق بقيادة باحثين من جامعة نورث وسترن في البيانات المتعلقة بحالات فيروس التاجي في 10 دول ، بما في ذلك الصين وإيران وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. وقارنوا ذلك ببيانات عن مستويات فيتامين د في السكان في تلك البلدان قبل تفشي الوباء.





ووجد الباحثون ارتباطًا قويًا بين نقص فيتامين د والمضاعفات المعروفة باسم عاصفة السيتوكين ، والتي تحدث عندما ينتقل الجهاز المناعي بشكل مفرط ، والعلاقة بين نقص فيتامين د ومعدلات الوفيات.





وقال علي دانشخاه ، الباحث البحثي بعد الدكتوراه في نورثويسترن والمؤلف الرئيسي للدراسة ، في بيان صحفي: "عاصفة السيتوكين يمكن أن تضر بشدة بالرئتين وتؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والوفاة في المرضى". "هذا ما يبدو أنه يقتل غالبية مرضى COVID-19 ، وليس تدمير الرئتين بالفيروس نفسه. إنه المضاعفات الناجمة عن حريق جهاز المناعة الخاطئ".









لم تبحث الدراسة الثانية ما إذا كانت زيادة مستويات فيتامين د يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل لمرضى فيروس كورونا. ولكن من المحتمل أن يهتم الباحثون بمزيد من الاستكشاف.





قال لي سميث ، مؤلف هذه الدراسة ، في بيان: "أثبت فيتامين (د) أنه يحمي من التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، كما أن كبار السن ، المجموعة الأكثر نقصًا في فيتامين د ، هم أيضًا الأكثر تأثرًا بـ COVID-19". خبر صحفى.





تشير نتائج دراسة Northwestern أيضًا إلى أن فيتامين D قد يساعد في تفسير سبب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة لـ COVID-19. وقال الباحثون ، على سبيل المثال ، إن كبار السن معرضون لخطر الإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة ، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د. من ناحية أخرى ، قد يكون الأطفال أقل عرضة للحالات الشديدة جزئيًا لأن أجهزتهم المناعية أقل عرضة للإفراط في التفاعل مع الفيروس وتسبب مضاعفات مثل عاصفة السيتوكين.





لكن لا يوجد فيتامين هو علاج للجميع ، وهذا ليس استثناءً. إذا كنت تحصل بالفعل على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس أو الطعام أو مصادر أخرى ، فإن إضافة المزيد لن يساعد. في الواقع ، فإن تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية.



