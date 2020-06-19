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مدير مركز المناعة: السلمون بريء من نقل عدوى فيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:04 ص
السلمون
السلمون
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عبد الخالق صلاح
نفى الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة، علاقة السلمون بنقل عدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن السلمون والتونة والسمك ليس لهم علاقة بنقل فيروس كورونا.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"،الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد أى أساس علمى لتسبب الأسماك في نقل الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 387 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
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