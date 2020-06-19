ليست جسدية فقط.. الإصابة بـ فيروس كورونا تسبب مشاكل عقلية

كشفت دراسة بريطانية أن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 لا تسبب ضررا للرئتين والقلب والكبد فقط، ولكن حذر الخبراء البريطانيون من موجة ثانية من المشاكل العصبية الخطيرة التي يمكن ان تصيب مرضى فيروس كورونا، والتي يمكن ان تسبب في تلف دائم في الدماغ والأعصاب.



وتابع الباحثون البريطانيون، انه يمكن ان يرتبط الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحدوث المشاكل العقلية، بما في ذلك الذهان والارتباك والهوس والاكتئاب والتعب .



اقرأ أيضا | عوامل تزيد من فرص إصابة الحامل بفيروس كورونا



وشعر الباحثون بالقلق، حيث أن الأبحاث أوضحت أن التلف العصبي الناتج عن الإصابة بـ فيروس كورونا التاجي Covid-19 قد يكون أكبر من المشاكل الجسدية التي يتسبب بها، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجد الباحثون، ان الدراسات كشفت أنه عانى ما يقرب من ثلث المصابين بفيروس كورونا التاجي من اضطرابات المزاج والارتباك، والعديد من المشاكل العقلية الاخرى، وأعراض تشبه الخرف واضطرابات في المزاج مثل الاكتئاب.



وقال الدكتور بنديكت مايكل ، استشاري الأعصاب في جامعة ليفربول، ان الإصابة بفيروس كورونا لا يقتصر على المشاكل الجسدية والجهاز المناعي فقط، وإنما قد يتسبب في التهابات ضارة للمخ والأعصاب بالنسبة للمصابين.



ولا تؤثر المشاكل العصبية على البالغين فقط، وإنما حذر أطباء الأطفال في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة من أنه من بين 50 طفلًا ومراهقًا مع إصابتهم بفيروس كورونا Covid-19 تزيد من ظهور العديد من المشاكل العقلية، مثل : نوبات الهوس ونوبات الاكتئاب.