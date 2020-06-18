علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا





قال الدكتور عصام المغازى ، استشارى الأمراض الصدرية إن هناك تشابه بين بعض أعراض الانفلونزا وفيروس كورونا ولكنها تختلف فى شدتها .

وحذر استشاري الأمراض الصدرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، من حالة الرعب عند المواطنين بمجرد اصابتهم بارتفاع درجة الحرارة خاصة وأن ضيق التنفس وجفاف الحلق هما العاملان الرئيسيان فى حسم الإصابة ب فيروس كورونا .





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وأكد الدكتور عصام المغازى ، أن ارتفاع درجة الحرارة ليس بالضرورى أن يكون مقياس للإصابة ب كورونا ولكنه من الممكن أن يكون نزلة برد عادية خاصة فى ظل التقلبات الجوية الحالية وتغيير فصول السنة .





ولفت استشارى الأمراض الصدرية ، إلى أن التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة يكون عن طريق تناول المريض لأقراص الباراسيتاول لخفض درجة الحرارة وفى حالة انخفاضها تصنف الحالة على إنها نزلة برد وفى حالة ثبوت العكس يتم التأكد من الإصابة ب كورونا .





وتابع الدكتور عصام المغازى ، استشارى الأمراض الصدرية أن ضيق التنفس ، صعوبة البلع ، من أكثر الأعراض قلقأ وأشد خطورة تؤكد إصابة الفرد ب فيروس كورونا .







